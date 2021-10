수도권 병원·요양원 중심 집단감염 이어져

[아시아경제 문혜원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 이어지면서 23일에도 전국 곳곳에서 집단감염 신규 사례들이 확인됐다.

코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 이날 수도권에서는 병원과 요양원을 중심으로 집단감염이 발생했다.

지난 20일 첫 확진자가 나온 서울 동대문구 병원에서는 12명이 추가 확진돼 누적 확진자가 종사자 8명을 포함해 13명으로 늘었다.

서울 강동구 병원(2번째 사례)에서도 접촉자를 추적 관리하는 과정에서 3명의 추가 확진자가 발견돼 관련 누적 확진자는 종사자 14명 포함 25명으로 증가했다.

서울 종로구 시장 집단감염 사례에서는 18명이 추가로 양성 판정을 받으면서 관련 확진자는 총 170명이 됐다.

경기 김포시 요양원(3번째 사례) 관련으로는 지난 13일 첫 확진자 발생 이후 13명이 추가 발견돼 누적 14명이 확진됐다.

한편 지난 10일부터 2주 동안 신고된 확진자 2만561명의 감염경로를 살펴보면 48.0%는 선행 확진자와 접촉해 감염된 것으로 조사됐다. 34.5%에 대해서는 감염경로 조사가 진행되고 있다.

