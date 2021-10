은평구, 장애인활동지원기관 지도 점검

28일까지 장애인활동지원기관 8곳 회계관리 등 점검

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 장애인활동지원기관 총 8곳을 대상으로 행정지도 및 점검을 오는 28일까지 실시한다.

장애인활동지원기관은 장애인활동지원사업 수행을 위해 지정된 기관이다. 장애인활동지원사업은 신체적·정신적 장애로 혼자서 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 활동지원서비스를 제공하여 자립생활과 사회참여를 지원, 가족 부담을 줄임으로써 장애인의 삶의 질 증진을 목적으로 하는 사업이다.

현재 은평구 장애인활동지원기관에 1287명의 활동지원사가 활동하고 있으며 등록장애인 중 1196명이 서비스를 이용하고 있다.

이번 점검은 장애인활동지원기관에 대한 회계관리 및 운영 전반에 대한 점검을 통해 운영의 투명성과 효율성을 제고하고 보조금 부정수급을 방지하기 위해 지난 12일부터 실시하고 있다.

점검은 구 장애인복지과 직원 5명이 현장을 방문해 실시한다.

중점 점검 사항은 ▲제공기관의 회계관리에 대한 점검 ▲활동지원인력 급여 및 실태점검 ▲이용장애인 및 활동지원사 교육 실시 여부 ▲운영위원회 관리에 대한 점검 ▲서비스제공기록 관리에 대한 점검 ▲장애인 및 활동지원에 대한 부정수급 여부 점검 등이다.

구는 점검결과에 따라 경미한 위법 사항은 현장 조치, 보조금 부정사용이나 법규위반이 확인되면 관련법 규정에 따라 보조금환수 등 행정처분을 내릴 방침이다.

구 관계자는 “이번 점검을 통해 단순 보완사항은 자체 시정 조치의 기회를 제공하고, 투명성 제고와 부정수급을 방지해 장애인활동지원기관에 대한 올바른 사업관리와 서비스 지원이 가능하길 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr