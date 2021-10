[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

<5급 승진>◇행정△일자리경제실 투자기업지원과 이상엽 △환경국 자원순환과 배성호 △도시해양국 신북방정책과 유호성 △자치행정국 자치행정과 윤천수 △의회사무국 서현준 △남구보건소 보건정책과 김태우 △북구 자치행정과 오기태

◇공업(기계)△일자리경제실 재정관리과 이상현

◇공업(전기)△맑은물사업본부 하수재생과 천진홍

◇농업△농업기술센터 축산과 고준달

◇해양수산△일자리경제실 수산진흥과 정철영

◇의료기술△북구보건소 보건정책과 이기성

◇환경△환경국 환경정책과 박선영

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr