[포토]오승록 노원구청장, 중계어울마루 운영·관리 협약식 체결

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 22일 오전 11시30분 기획상황실에서 진행된 중계어울마루 공동체공간 운영·관리 협약식에 참석했다.

이날 협약식은 중계온마을센터(중계4동) 1층에 조성될 중계어울마루를 마을공동체 커뮤니티 공간으로 활용하고, 이에 관한 운영 및 관리를 주민들이 주도할 수 있도록 주민자치회에 위탁하기 위해 진행됐다.

구는 마을공동체 문화를 활성화하기 위해서는 주민소통공간 확보가 중요하다고 판단해 올해 총 4개소의 어울마루를 조성, 연내 모두 개소한다는 계획이다.

21일에는 하계어울마루(하계1동) 주민자치회 업무협약식이 진행됐다.

이날 행사는 오승록 노원구청장을 비롯해 양수남 중계4동주민자치회장, 공간 운영위원 및 주민자치회 임원단 등이 참석한 가운데 어울마루 조성 경과보고, 인사말씀, 협약식 체결, 기념촬영 순으로 진행했다.

오승록 노원구청장은 “주민들이 모여서 소통할 수 있는 공간이 없는 것 같아 늘 아쉬웠는데 어울마루가 그 역할을 해 줄 것으로 기대된다”면서 “마을공동체 활성화를 위한 주민자치위원회의 열성과 노력에 깊이 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr