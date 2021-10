프랑스 르노 "반도체 공급난으로 올해 생산 50만대 감축"

[아시아경제 황윤주 기자] 프랑스 자동차 제조업체 르노가 전 세계적 반도체 공급난 탓에 올해 생산을 전망치보다 50만 대가량 감축한다.

르노는 부품 부족으로 올해 전 세계 생산량을 당초 계획보다 50만 대가량 줄인다고 22일 밝혔다. 이는 지난달 초 예상했던 생산 감소 규모인 약 22만 대 보다 2배 이상 많은 규모다.

르노는 3분기 생산이 목표치보다 17만 대가량 적었다며, 전 세계 도처에 있는 공장이 부품난에 시달린 탓이라고 설명했다. 특히 르노는 공급난에 시달린 부품 중에서도 반도체 부족이 주된 요인이 됐다고 밝혔다.

르노의 3분기 판매량은 59만9027대로 전년 3분기 대비 22.3% 감소했다. 이 시기 매출은 13.4% 감소한 90억 유로(약 12조3000억원)로 집계됐다.

그럼에도 르노는 올해 전체 영업이익률 전망치가 상반기와 비슷한 2.8% 수준일 것이라고 내다봤다.

클로틸드 델보스 최고재무책임자(CFO)는 보도자료에서 "3분기 부품 수급난이 닥치고 4분기 생산 가시성이 떨어졌음에도, 생산 비용을 줄이고 제품 가치를 극대화하는 조치를 취한 덕에 이같이 올해 전망치를 확정할 수 있었다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr