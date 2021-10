에넥스, 공간별 홈스타일링 가능한 온라인 전용 패키지 출시

[아시아경제 김종화 기자] 코로나19 영향으로 주거공간에 대한 관심도가 높아지고 있는 가운데 에넥스가 공간별 홈스타일링이 가능한 온라인 전용 '집꾸미기 패키지'를 출시했다.

에넥스 '홈스타일링 집꾸미기' 패키지는 침실, 주방 등 공간별 베스트셀러 제품을 특별혜택가에 만나볼 수 있다. 패키지 구매 가능한 제품은 ▲EKI 퍼스트 주방+아르크 식탁 ▲EK5 뉴비엔 주방+돌체 대리석 식탁 ▲EW7 플렉스 + 르메종 패브릭 침대를 포함한 총 7가지의 패키지로 에넥스몰을 통해 만나볼 수 있다.

대표적으로 모던하고 심플한 주방 공간을 원한다면 'EK5 뉴비엔 주방+돌체 대리석 식탁' 패키지를 추천한다. EK5 뉴비엔은 도시적인 세련미를 갖춘 주방제품으로 심플하지만 고급스러운 분위기를 자아낸다. 여기에 함께 구성되어 있는 돌체 대리석 식탁과 함께 구성한다면 보다 스타일리시한 공간을 꾸밀 수 있다.

올 겨울 따뜻한 침실공간을 꾸미고 싶다면 'EW7 플렉스+르메종 패브릭 침대' 제품을 제안한다. 편안함을 주는 톤 앤 매너를 유지하고 감각적인 분위기 침실을 연출할 수 있다. 이외에도 다양한 공간별 홈스타일링 패키지 제품들은 에넥스몰에서 확인 가능하다.

에넥스 관계자는 "집꾸미기에 대한 관심이 높아짐에 따라 공간별 인테리어 패키지를 준비했다"면서 "주방, 침실 등 베스트셀러 아이템을 패키지로 묶어 합리적인 혜택에 제공하니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr