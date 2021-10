하나금융, 3분기 누적 순이익 2조6815억…전년比 27.4% 증가(상보)

전년 대비 5771억원 증가

3분기 중 9287억원 시현

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 올 3분기 9287억원을 포함한 누적 연결 당기순이익 2조 6815억원을 시현했다고 22일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 27.4%(5771억원) 증가한 수치다.

사업 포트폴리오 다각화에 따른 비은행 부문의 지속적 성장(9658억원, 기여도 36.0%, 전년 동기 대비 4.7%포인트 증가)과 안정적인 비용 관리에 힘입은 결과다.

주요 비은행 관계사인 하나금융투자는 3분기 누적 4095억원(전년 동기 대비 1232억원, 43.0% 증가), 하나카드 1990억원(전년 동기 대비 846억원, 73.9% 증가), 하나캐피탈 1931억원(전년 동기 대비 660억원 51.9% 증가)의 당기순이익을 각각 시현하며 그룹의 지속 성장에 기여했다.

하나은행은 2021년 3분기 6940억원을 포함한 누적 연결 당기순이익 1조 9470억원을 시현했다. 이는 전년 동기 대비 17.7%(2926억원) 증가한 수치다.

하나금융그룹은 기업 중심의 대출자산 증대와 수수료 수익 다변화를 통해 견조한 핵심이익 성장세를 이어갔다. 이자이익(4조 9941억원)과 수수료이익(1조 8798억원)을 합한 3분기 누적 핵심이익은 전년 동기 대비 14.2%(8546억원) 증가한 6조 8739억원이다. 그룹의 3분기 순이자마진(NIM)은 1.64%이다.

