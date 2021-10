[포토] 김연아 '눈부신 미모'

[아시아경제 온라인이슈팀] 전 피겨스케이팅 선수 김연아가 근황을 전했다.

김연아는 22일 자신의 인스타그램에 두 장의 사진을 게재했다. 사진 속 김연아는 겨울 점퍼를 입고 눈부신 미모를 자랑했다.

한편 김연아는 2014년 소치 동계 올림픽을 끝으로 은퇴했으며 현재 후배 양성에 힘쓰고 있다.

