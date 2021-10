코웨이 노블 공기청정기, 日 굿 디자인 어워드 수상

코웨이 일본 굿 디자인 어워드 15년 연속 수상

노블 공기청정기, 세계 4대 디자인 어워드 모두 수상하며 그랜드슬램

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 노블 공기청정기 시리즈를 포함해 4개 제품이 일본 '굿 디자인 어워드(Good Design Award) 2021'에서 디자인상을 수상했다고 22일 밝혔다. 코웨이는 이번 수상으로 굿 디자인 어워드를 15년 연속 수상하게 됐다.

굿 디자인 어워드는 일본산업디자인진흥회가 주관하는 일본 최고 권위의 국제 디자인 공모전으로, 디자인뿐만 아니라 제품의 인간성, 정직함, 혁신성, 미학, 윤리적인 부분을 종합적으로 평가한다. 수상작에는 '지-마크(G-Mark)'를 부여한다.

특히 이번에 수상한 노블 공기청정기는 올해 세계 4대 디자인 어워드(iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드, IDEA 디자인 어워드, 굿 디자인 어워드)를 모두 수상하며 '그랜드슬램'을 달성했다.

노블 공기청정기 시리즈 외에도 노블 제습기, 프라임 정수기 베이직, 인테리어 공기청정기 등이 수상작으로 선정됐다. 송현주 코웨이 디자인센터장은 "최근 코웨이가 세계적인 디자인 어워드에서 잇따라 수상할 수 있었던 비결은 제품 본연의 기능에 집중한 간결함과 어느 공간에나 어울리는 자연스러움을 제품에 담은 것"라며 "앞으로도 코웨이 제품만의 특별함을 경험할 수 있도록 혁신 디자인 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.

