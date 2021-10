中 태평양 도서 8개국 규합, 미국 견제

왕이 외교부장, 피지 등 8개 도서국 첫 외교장관 회의 개최

공동성명 통해 오커스 및 후쿠시마 오염수 방류 제동

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 태평양 도서국을 규합, 미국 견제에 나섰다. 또 일본의 방사능 오염수 해양 방류를 막기 위해 태평양 도서국과 협력하기로 했다.

22일 인민일보 등 중국 매체들에 따르면 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교장은 전날 화상으로 '제1회 중국ㆍ태평양 도서국 외교장관 회의'를 열고 해양 협력을 강화하기로 했다.

이번 회의에는 키리바시, 피지, 통가, 니우에, 파푸아뉴기니, 바누아투, 미크로네시아, 솔로몬제도 등 태평양 도서 8개국 외교장관이 참석했다.

왕 외교부장은 이날 회의에서 "블루 퍼시픽(푸른 태평양) 건설을 위해 관련국과 기후변화 협력 센터 설립 및 태평양 지역 환경 프로그램을 지원할 것"이라고 밝혔다.

왕 부장은 이어 "오커스(AUKUSㆍ미국,영국, 호주 안보 파트너십)가 남태평양 핵확산금지 조약을 위태롭게 하고, 지역 관련국의 군비경쟁으로 이어지는 결과를 초래할 것"이라며 중국은 지역의 평화와 안정을 위해 태평양 도서국가들과 협력할 것이라고 강조했다.

이를 위해 중국과 태평양 도서 국가 외교장관 회의를 정기적으로 열자고 왕 부장은 제안했다.

중국과 태평양 도서 8개국은 회의 후 공동성명을 채택, 발표했다. 회의 참석국은 공동성명을 통해 방사능 오염수 바다 방류 문제를 신중하게 처리하고 이해 관계국 및 관련 국제기구와 충분히 협의해야 한다고 강조했다. 공동성명에는 '일본'이라는 단어와 '후쿠시마'라는 단어가 포함되지 않았지만 일본 정부의 후쿠시마 오염수 해양 방류 결정에 대한 반대입장이 담긴 것으로 해석된다.

또 핵확산금지 조약에 기초, 남태평양 비핵화 지대를 견지한다는 입장도 공동성명에 포함됐다. 이 역시 '미국'과 '호주', '오커스'를 명시하지 않았지만 호주의 핵추진 잠수함 건조 기술 지원에 대한 중국의 불편한 심기가 그대로 담겨 있다.

공동성명에는 또 모든 국가가 평등하고 핵심이익 상호 이해 및 지원, 국제 관계에서 내정 불간섭 원칙, 코로나19 바이러스 협력 및 지원, 교육 및 문화, 스포츠(베이징 동계 올림픽) 등 다양한 분야의 교류 확대, 기후변화 협력, 국제 관계 다자주의 실천 등의 내용이 담겼다.

위레이 산둥성 요성대학 도서국가 연구센터 수석 연구원은 "중국과 태평양 도서국간 협력 범위와 깊이가 계속 확대되고 있다"면서 "이번 회의는 중국과 태평양 도서국간의 관계가 무역에서 외교로 격상됐다는 것을 의미한다"라고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr