CJ제일제당 ‘쿡킷’, 예능 속 요리 ‘밀키트’로 출시

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당은 ‘쿡킷으로 특별한 삼시세끼, 슬기로운 산촌생활’ 특별전을 열고, 방송속 요리를 ‘쿡킷’으로 매주 선보인다고 22일 밝혔다.

이번 특별전은 소비자가 눈으로만 보던 tvN 인기 예능 ‘슬기로운 산촌생활’속 요리를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 프로그램 종영까지 매주 1~2종의메뉴를 방송 이후 선보일 예정이다. 쿡킷 홈페이지나 모바일 앱(APP)을 통해 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

CJ제일제당은 앞서 ‘슬기로운 산촌생활’에 소개된 ‘고추장수제비와 배추전’, ‘비빔국수와 양지수육’ 2종을 출시했다. ‘비빔국수와 양지수육’은 두 번째 방송에 나온 요리로, 쿡킷이 자체 개발한 비법 소스로 맛을 낸 매콤달콤한 비빔국수와 담백하고 부드러운 소고기 양지수육을 동시에 즐길 수 있다.

댓글 이벤트도 진행한다. 오는 11월 30일까지 총 5회차로나누어 진행되며, 댓글란에 회차별 주제에 맞는 댓글을 남긴 모든 소비자에게 20% 할인, 5% 중복 할인, 무료 배송 등 3가지 쿠폰을 지급한다.

