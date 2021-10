중랑구 중화2동 낡은 빈집 주민편의공간 ‘보담이네’로 탈바꿈

계절 주제로 공간대여프로그램 운영...마을방송국, 마을목공소, 마을공부방 등 도시재생활성화 지역 내 곳곳에 주민공간 조성

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 중화2동 내 빈집을 주민들이 찾는 사랑방으로 바꿔 각종 공간대여프로그램을 운영해 주민들로부터 호응을 얻고 있다.

중화동 327-84번지는 오랜 기간 폐가로 방치되어 있었다. 구는 이 빈집을 도시재생사업 일환으로 매입, 철거 전까지 주민들이 이용할 수 있는 주민거점공간인 ‘보담이네’로 재탄생시켰다.

보담이네는 노트북과 빔 프로젝터, 보드게임을 갖춘 회의실과 함께 텃밭과 풀장, 간의탈의실, 바비큐 그릴, 분리수거장도 있어 해당 지역에 부족한 대관시설을 충족하는 주민공동이용시설로서 손색이 없다.

지난 7월과 8월에는 여름 가족 휴양을 주제로 공간대여 시범 프로그램을 운영했다. 80명의 중화2동 주민이 이용하는 등 인기가 높았다. 한 주민은 “동네에 없었던 대관시설이 생겨서 좋고, 캠핑 분위기를 내면서 가족과 즐거운 시간을 보낼 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

구는 주민들의 의견을 반영해 시범운영을 마치고 가을부터 이용시간을 확대해 운영한다. 가을 대관프로그램은 캠핑과 할로윈을 주제로 11월 말까지 진행된다. 매일 오전 10시부터 오후 9시까지 1일 1팀만 이용할 수 있다. 현재 이용대상은 중화2동 주민이며 이후 대상을 확대해나갈 예정이다.

이용을 원하는 주민은 중화2동 도시재생지원센터(중랑역로 87, 2층)로 방문 또는 전화하거나 센터 블로그를 통해 신청하면 된다.

류경기 중랑구청장은 “비어있던 빈집이 주민들의 문화 욕구를 충족할 수 있는 장소로 활용되어 뜻깊다”며 “앞으로 조성될 주민공동이용시설에도 주민들의 다양한 의견이 반영돼 운영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

구는 공간대관 시설인 보담이네 외에도 라디오 방송 등 미디어 활동이 가능한 ‘마을방송국’, 공구대여와 목공작업이 가능한 ‘마을목공소’, 중화2동 저학년 아동을 대상으로 방과 후 프로그램이 진행되는 ‘마을공부방’등 다양한 환경의 주민거점 시설을 중화2동 도시재생활성화지역 곳곳에 조성해 주민들에게 제공하고 있다.

