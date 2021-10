제주국제컨벤션센터, 국회와 제주도의회 道감사위까지 “모두 속였다”

마이스사업실에서 발주한 5년간 700여건 총 100억여원 ‘불법 집행’

5년간 도의회 행정감사와 道감사위 수감자료에 마이스기획실 발주 현황 누락

국회 요청자료에는 “계약담당자의 주장으로 자체적으로 진행했다” 허위보고

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 ] 제주국제컨벤션센터(이하 센터)가 국회에 제출한 자료에 따르면 2015년부터 2020년까지 5년간 700여 건 총 100억여 원을 지방자치단체 계약법을 위반해 집행하고도 제주도의회 행정사무 감사와 제주도 감사위원회 정기감사에는 누락해 고의 은폐 의혹을 받고 있다.

또한 국회의 질의에도 “계약담당자의 주장으로 사업실 자체적으로 계약을 진행했다”고 답변했으나 정작 계약 담당자는 “그런 사실이 없다”고 주장해, 사실확인을 요청하자 센터는 “확인 중” 이라고 말할 뿐 뚜렷한 답을 못하고 있다.

도 출자기관인 센터는 지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률 시행령에 의해 계약을 하고 집행을 해야 한다.

통상적으로 각 사업부서의 요청을 받아 계약 부서 담당자가 취합 해 계약하는데, 센터는 마이스기획실 자체적으로 5년 동안 700여 건 100억여 원을 근거 없이 사업실 자체적으로 집행한 게 국회 제출 자료에 드러났다.

게다가 2천만 원 이상은 국가계약 시스템인 ‘나라장터’를 통해 모든 업체에 균등한 경쟁의 기회를 제공해야 함에도 5년간 경쟁 입찰은 한 건도 없었다. 센터는 동일 건의 사업을 2천만 원 이하로 쪼개는 방식으로 특정 업체에 일감 몰아준 것도 다수 있는 것으로 확인됐다.

더욱 큰 문제는 이러한 내용을 감독기관인 제주도의회와 제주도 감사위원회 보고사항에는 누락시켜 불법 계약을 감추려는 은폐 의혹을 받고 있다.

2015년부터 2020년까지 5년 동안 제주도의회에서 매년 실시한 행정사무 감사 자료와 2018년도에 시행된 제주도 감사위원회 수감 자료에는 마이스기획실 계약사항이 빠져 있었다.

이렇게 각종 감자자료에 누락된 사유를 묻는 국회 질문에는 “당시 담당자가 PCO(공기관 대행사업)는 외부입찰을 진행할 수 없다”라고 답변했다.

하지만 당시 계약 담당자는“계약을 요청하지 않은 마이스기획실 사업을 알 수가 없었고 이러한 답변은 허위”라고 주장했다

센터는 계약 담당자가 반발하자 입장을 번복하고 “확인 중” 이라는 말만 되풀이 하고 있어, 국회에까지 허위 답변을 한 것으로 드러나고 있다.

센터 노조 측 한 관계자는 “제주국제컨벤션센터가 작년에 52억 적자와 현재까지 누적 손실액이 238억인데 검증받지 않은 지출이 이뤄졌으면 반드시 사실을 확인해 처벌해야 한다”고 주장했다.

한편 이러한 상황을 전해 들은 제주도의회 문화체육관광위원회 안창남 위원장은 “22일 센터의 2021 행정사무 감사를 하는 과정에서 확인해보겠다”고 밝혔다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr