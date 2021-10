[포토]오승록 노원구청장 ‘2021 노원구 일자리 박람회 &창업지역경제 한마당’ 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 21일 오전 11시 중계근린공원에서 열린 ‘2021 노원구 일자리 박람회&창업지역경제 한마당‘에 참석했다.

이날 행사는 코로나19 장기화로 취업에 어려움을 겪고 있는 구직자들에게 다양한 직종의 일자리 정보 제공 및 창업 관련 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

‘일자리 박람회’는 채용관 33개, 유관기관 14개, 프리마켓 16개, 부대행사 5개 등 총 68개 부스를 운영한다. 올해 박람회에서는 우수 중소기업 등 총 37개 기업에서 참여해 200여명 이상을 채용할 예정이다.

‘창업&지역경제한마당’ 창업관에서는 지역 내 대학교 창업보육센터와 창업동아리의 참신하고 다양한 아이디어 우수 상품을 만나볼 수 있으며, 지역경제관은 지역 우수 중소기업 제품과 서비스를 판매?전시한다.

오승록 구청장은 “이번 행사가 구직자들에게 좋은 정보 제공을, 창업을 준비하고 있는 분들에게는 아이디어를 얻어 갈 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

