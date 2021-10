웰크론한텍, 광진원텍과 제주도 ‘바이오 SRF’ 발전 시장 진출

제주도 유일 바이오 SRF 연료화·발전시설 인수

폐목재 처리 및 전력 판매 추가 수익원 창출

[아시아경제 김희윤 기자] 플랜트 종합건설 전문기업 웰크론한텍이 차량용 부품업체 광진윈텍과 제주도내 친환경 바이오 고형연료(SRF) 발전사업 공동 투자에 나선다.

21일 웰크론한텍(대표 이영규)은 광진윈텍(대표 신규진)과 공동으로 이웰과 이웰에너지를 인수하고 친환경 바이오 SRF 발전사업을 추진한다고 밝혔다.

양사는 이날 협약식에서 광진윈텍이 보유하고 있는 이웰 및 이웰에너지 지분(각각 100%, 70%) 절반을 웰크론한텍이 인수하는 내용의 주주간 계약을 체결했다.

이웰은 제주 소재 기업으로 바이오 SRF 연료를 연소해 전기나 열에너지를 재생산하는 친환경 열병합발전소다. 이웰에너지 또한 제주도내 종합폐기물 회사로 폐목재를 가공해 바이오 SRF 연료를 생산하고 있다.

이번 계약으로 웰크론한텍과 광진윈텍은 제주도 열병합발전 사업을 공동 추진하고 자원 선순환 생태계를 구축해 수익 다각화와 지속가능경영을 이끌 계획이다.

사업내용은 이웰에너지가 폐목재로 고형 연료를 생산하면 이를 발전소인 이웰로 보내 전력을 생산하는 구조다. 폐기물 처리 수익과 함께 생산된 전력을 판매하는 투 트랙 전략으로 이익을 극대화할 것이라고 양사는 설명했다.

웰크론한텍은 자사 에너지부문이 보유한 기술 노하우를 토대로 바이오 SRF 연료 생산설비 및 발전설비 전반의 기술·관리 등을 담당해 광진윈텍과 협력한다.

웰크론한텍 관계자는 "이번 바이오 SRF 발전사업 진출을 통해 친환경 신재생 발전사업을 웰크론한텍의 신성장동력으로 키워나갈 계획"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr