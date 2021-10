[2021 국감]이재환 원스토어 대표 "앱 심사 가이드라인 보완"

국회 과방위 종감 증인 출석

더민주 윤영찬 의원 지적

"추상적인 가이드라인 문제"

미성년자 결제 시스템도 보완

[아시아경제 차민영 기자] 이재환 원스토어 대표가 구글과 애플 등 해외 애플리케이션(앱) 마켓 사업자들에 비해 청소년 유해 앱이 많다는 지적에 대해 "심사 가이드라인을 보완하겠다"고 밝혔다.

이재환 대표는 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사 증인으로 출석해 이 같이 밝혔다.

더불어민주당 윤영찬 의원은 "애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에 비해서 원스토어에 유해성 콘텐츠들이 많이 들어와있다"며 "원스토어에서만 '야동' 등 민망한 단어들을 검색했을 때 청소년 유해 앱들이 난립하는 것을 볼 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "이는 앱 심사 가이드라인이 다르기 때문"이라며 "원스토어같은 경우는 제한된 콘텐츠라고 해서 '사회미풍양속을 해치지 않아야 한다' 등 추상적으로 적혀있지만, 구글과 애플은 보다 구체적인 위반 사례들이 포함돼 있다"고 짚었다.

이재환 대표는 "의도를 갖고 (방치)했던 부분은 아니지만 지적하신 부분이 미진했다"며 "심사 가이드라인을 다시 짚어보고 경쟁사들에 비해 부족하지 않도록 빨리 보완하겠다"고 말했다.

원스토어는 더불어민주당 조승래 의원이 지적했던 느슨한 미성년자 결제 시스템을 개선하겠다는 방침도 밝혔다.

기존 원스토어는 법정대리인이 미성년자의 유료 결제에 대해 ‘최초 1회’ 동의하면 결제 동의 기간은 자녀 회원의 원스토어 탈퇴 시까지라고 안내했다. 부모가 처음 한 번 유료 결제에 동의하면 이후 별도 부모 동의 절차 없이 미성년자 자녀는 계속해서 유료 결제를 할 수 있었다.

이재환 대표는 "방송통신위원회와 협의하고 있다"며 "개선방안을 마련했으며 이미 개발에 착수했다"고 답했다.

