[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구의회(의장 이영훈)가 윤석열 국민의힘 대선 경선후보의 사퇴를 촉구하고 나섰다.

이들은 21일 ‘5·18 학살자 전두환을 옹호하는 윤석열 전 검찰총장 사죄 촉구 성명서’를 발표하고 전두환 비호 발언에 대한 사과를 요구했다.

이어 “제1여당 대선 경선 후보의 입에서 호남을 운운하며 광주시민을 모욕하고, 당원들의 환심을 사기 위한 지역갈등을 조장하는 윤 총장의 발언에 깊은 유감을 표한다”며 “국민의힘은 역사왜곡과 망언이 되풀이되지 않도록 재발방지 대책을 마련하라”고 밝혔다.

이영훈 광산구의회 의장은 “윤 전 총장의 발언은 80년 5월의 상처를 안고 살고 있는 5·18 피해자와 가족들의 상처를 후벼파는 망언이다”며 “권력을 잡기 위해 국민을 학살한 전두환을 옹호한 윤 전 총장은 즉각 사죄하라”고 덧붙였다.

