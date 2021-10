경남도, 국내 최초 '재제조 산업' 지원센터 착공 … 친환경·고효율 순환경제 기반 마련

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 창원산업단지에서 재제조 기술개발과 성능평가 지원을 위한 '산업기계 재제조 지원센터' 기공식을 개최했다고 21일 밝혔다.

재제조 지원센터는 산업통상자원부, 경남도, 창원시가 총 201억원(국비 101억원, 지방비 100억원)을 투입해 2022년 12월까지 창원국가산업단지 내 지상 3층 연구동과 지상 2층 장비동으로 구축할 계획이다.

‘재제조’는 사용 후 제품을 회수해 분해·조정·재조립 등의 과정을 거쳐 원래 성능 또는 그 이상의 제품으로 만드는 산업으로, 재제조 공정은 신품 생산 공정 대비 에너지와 자원을 80~90%까지 절감할 수 있어 탄소배출 감축에도 큰 효과가 있다.

지원센터는 품질인증 기준 개발, 산업기계 재제조 기술 개발을 지원하고, 검증된 성능평가를 통해 재제조 제품 품질에 대한 신뢰도를 향상할 계획이며, 관련 전문기업 육성, 인력 양성 지원, 전문가 네트워킹 등을 통해 재제조 산업의 장기적 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

박종원 도 경제부지사는 "친환경 고부가가치를 생산하는 산업기계 재제조 산업 확산을 위한 기반 구축과 전문기업 육성, 인력양성 등 산업기계 기술 자립화를 위해 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

기공식 행사 이후, 산업부와 경남도는 산업기계 재제조 전문기업인 영진테크를 방문해 산업현장을 둘러보면서 현장의 애로사항을 청취하고 산업 정책 관련 의견을 수렴했다.

