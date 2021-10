함양군, 폭언·폭력 등 특이 민원 발생에 대비 모의훈련 실시

함양경찰서와 연계 비상 상황 모의훈련으로 안전한 민원 행정 서비스 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 21일 오후 군청 민원봉사과에서 민원 업무처리 중 발생할 수 있는 폭언 및 폭행 등 특이 민원 발생상황에 대비한 모의훈련을 실시했다. 민원 담당 공무원, 청원경찰, 함양경찰서 경찰관 등 20여명이 참여했다.

이번 모의훈련은 최근 발생하고 있는 악성 민원인의 폭언·폭행 등으로부터 민원 담당 공무원을 보호하고, 주변 방문 민원인의 피해에 신속하게 대처할 수 있는 현장 대응능력을 향상하기 위해 마련됐다.

군은 상황별 민원 대응 매뉴얼에 따라 민원인 진정과 중재, 상황 악화 시 112안 심 비상벨 작동, 112종합상황실로 실시간 상황 전파, 경찰 출동 후 특이민원 제압 등 실제상황을 가정한 합동훈련으로 효과를 극대화했다.

군 관계자는 “민원 담당 공무원과 민원인들의 안전을 위해 함양파출소와 연계된 비상벨을 설치·운영 중이다”며 “매년 합동으로 모의훈련을 실시하여 친절하고 소통하는 민원 행정 서비스 제공에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr