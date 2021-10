[아시아경제 지연진 기자] 나노스 나노스 151910 | 코스닥 증권정보 현재가 6,270 전일대비 520 등락률 -7.66% 거래량 11,986,758 전일가 6,790 2021.10.21 14:33 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]나노스, 모더나 사용 LNP 생산 계약 소식에 급등[특징주]나노스, 쌍방울 이스타항공 인수 기대감에 '강세' close 는 면역세포 치료제 개발사인 미국 나노스바이오테크 지분 100%(200만주)를 118억여원에 취득한다고 21일 공시했다.

이 회사는 "제약바이오 사업 분야 신규 진출을 통한 기업경쟁력을 강화하겠다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr