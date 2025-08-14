본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

퓨처코어, 상반기 영업익 전년비 254%↑…흑자기조 유지

장효원기자

입력2025.08.14 09:11

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
퓨처코어, 상반기 영업익 전년비 254%↑…흑자기조 유지
AD
원본보기 아이콘

광학필터·홀센서 전문기업 퓨처코어 가 주력 사업의 수주 확대와 비용 절감에 힘입어 흑자기조를 이어갔다.


퓨처코어는 올해 상반기 연결 기준 영업이익 25억원을 거둬 전년 동기대비 254% 급증했다고 14일 밝혔다. 같은 기간 매출액도 306억원을 기록해 1년 전보다 6% 늘었으며 반기순손실 적자폭 또한 21% 넘게 감소했다.

광학 필터 매출 확대에 따른 생산성 향상 및 수율 증가가 상반기 실적 개선을 이끌어냈다. 이와 함께 제조원가가 낮아지고 판관비까지 절감되면서 재무 건전성이 크게 개선됐다.


실제 광학필터 부문의 경우 전년 대비 23% 늘어난 매출 성장을 나타냈다. 판관비 또한 같은 기간 14%대 절감으로 호실적에 힘을 보탰다.


퓨처코어는 2004년에 설립된 전자부품 제조업체로 블루 필터, 적외선(IR) 필터, 카메라 모듈 등 생산에 주력하고 있다. 특히 베트남(광학필터)과 중국 천진(홀센서)에 전문화 생산 기지를 구축해 우수한 품질의 제품 생산을 위한 노력을 아끼지 않고 있다.

이에 따라 주력 사업부문 신규 수주를 꾸준히 늘리겠다는 방침이다. 점진적인 매출 및 이익 증대는 물론 공정 고도화에 집중해 수익성을 한층 끌어올릴 계획이다.


퓨처코어 관계자는 "주력 제품 광학필터의 공급 확대와 제조원가 절감, 판관비 감소가 상반기 수익성 개선을 견인했다"며 "앞으로 생산 효율성 제고와 재무구조 안정을 통해 성장세가 꾸준히 이어질 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기