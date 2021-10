'유네스코 학습도시 국제회의' 인천서 27일 개막…연수구, 기초단체 첫 개최

64개국 229개 GNLC회원도시 대면·비대면 참여

'ICLC 세계시민평생학습 박람회'도 열려

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 연수구가 기초단체 최초로 유치해 준비해 온 '제5차 유네스코 학습도시 국제회의(ICLC)'가 오는 27일부터 4일간 송도 컨벤시아 일대에서 열린다.

ICLC는 유네스코 평생학습원 주최로 2년마다 세계 주요 도시에서 열리는 국제행사로 193개 유네스코 회원국과 64개국 229개의 주요 회원 도시가 참여한다.

연수구는 이번 행사에서 '대응을 넘어 새로운 도약으로-학습을 통한 건강하고 회복력 있는 도시 구축'을 주제로 평생학습 공론의 장을 마련할 계획이다.

ICLC는 코로나19 정부 방역지침에 맞춰 지구촌 최대 평생학습분야 국제회의에 걸맞게 대면뿐 아니라 모든 회원도시들이 참여할 수 있는 비대면 환경을 조성해 하이브리드 방식으로 운영된다.

당초 주목을 받았던 K-POP자선콘서트와 불꽃축제는 다음 기회로 미루고 '2021 ICLC 세계시민평생학습박람회' 등을 통해 효율적이고 내실있는 오프라인 프로그램 위주로 볼거리와 즐길거리를 재편성 했다.

또 전 세계 누구나 참여할 수 있도록 가상 온라인 화상회의 플랫폼을 활용해 발표와 토론 상황을 비대면으로 진행하며 동시통역 기능 등을 지원해 접근성을 높일 예정이다.

인천시에서 개발한 온라인 플랫폼 '버추얼 인천'을 활용해 국가별 통역과 라이브 세션 시청, 네트워킹 시스템 등이 가능한 온라인 컨퍼런스장을 운영한다. 플랫폼 로비에 들어오면 언어별 퀵메뉴를 이용해 한국어뿐 아니라 영어·프랑스어·스페인어 등의 통역이 가능하고 네트워킹, 컨퍼런스, 갤러리워크 참여, 라이브세션 시청 등을 지원하는 온라인 환경이다.

아울러 구는 본행사와 별도 29일부터 3일간 컨벤시아 전시관에 9개 테마관, 154개 부스를 구성해 '비대면시대, 새로운 평생학습과 도시 트랜드'를 주제로 ICLC 세계시민평생학습 박람회도 함께 개최한다. 기후변화 대응의 날, 북페스티벌, 미디어페스티벌, 에듀박람회, 송송 푸드페어, 기후변화 테마공연 등을 선보인다.

앞서 구는 지난달 아시아-태평양지역 48개국 300개 학습도시를 하나로 묶는 '아시아태평양 학습도시연맹(APLC)'을 출범시켜 성공적인 ICLC 개최에 힘을 실어줬다. APLC 사무국은 연수구에 두고 초대사무총장에 고남석 연수구청장이 추대됐다.

고남석 구청장은 "ICLC는 코로나19에 대한 새로운 대응체계 전환이 예상되는 시기에 열리는 국제행사이자 국내 기초단체에서유치한 유일한 지구촌 최대 평생교육 컨퍼런스"라며 "인천시와 연수구의 평생학습관련 국제적 책임도시 위상을 정립하고 더 나아가 평생학습을 통한 미래 혁신도시로 변화하는 발판을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr