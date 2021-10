이재명 국감 끝나도 계속되는 '대장동 공방'

여야, 법사위 국감서도 충돌

민주, 고발사주 수사 진전 요구

국힘, 대장동 자료 제출 요청



김기현 "李 후보 발언 번복

위증으로 檢 고발 방침"

[아시아경제 이현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 경기도지사 신분으로 두 번의 국정감사를 모두 마쳤다. 그러나 여야는 이 후보가 부재한 국감장에서도 대장동 개발 특혜 의혹으로 강하게 충돌했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 21일 열린 최고위원회의에서 "이 후보를 위증으로 검찰에 고발할 방침"이라고 밝혔다. 김 원내대표는 "지난 18일 국감에서 (이 후보는) 초과이익환수조항을 삭제한 게 아니고 추가하자는 일선 직원의 의견을 받아들이지 않았다고 답변했다가 어제 국토위원회 국감에서는 사실상 번복했다"면서 "실무 의견을 받지 않는 게 어떻게 배임이 될 수 있냐며 뻔뻔하게 반문하기까지 했다"고 말했다. 위증은 국회 증언 감정 등에 관한 법률에 따라 1년 이상, 10년 이하 징역에 처할 수 있는 매우 중한 범죄이지만 고발 조치가 되기 위해선 해당 상임위원회 의결이 필요하다.

국민의힘은 이와 함께 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 관한 이 후보의 진술이 엇갈린 점도 문제 삼고 있다. 특히 이 후보가 유 전 본부장 임명 과정은 기억이 나지 않지만, 유 전 본부장이 압수수색 당시 자살한다고 약을 먹었다 들었다고 언급한 부분을 치명적인 실수로 보고 있다. ‘대장동 1타 강사’를 자처하는 원희룡 전 제주도지사는 대장동과 성남시, 경기도정과 연관 지어 이 후보의 ‘가짜 능력과 가짜 공정’에 대해 이달 말 알리겠다고 공언했다.

민주당은 이 후보가 국감을 잘 끝냈다고 판단하고 이른바 ‘고발 사주’ 의혹에 집중할 것으로 보인다. 녹취록 일부가 공개된 만큼 국민의힘 유력 대선후보인 윤석열 전 검찰총장을 겨냥하겠다는 방침이다. 송영길 민주당 대표는 이날 KBS 라디오에 출연해 "보도된 걸 보면 손준성 검사를 윤 전 총장이 사주했다는 의혹이 거의 진실로 드러나고 있는 것 아니겠냐"면서 "두 분의 검사가 김웅 (당시) 국민의힘 국회의원 후보와 함께 모의를 한 정황이 드러나는데 이건 국기 문란이고 총선 개입이고 (대통령이 되더라도) 탄핵 사유"라고 말했다. 이날 법제사법위원회 국감장에서도 민주당은 고발 사주 수사 진전을 요구했고, 국민의힘은 대장동 개발 관련 자료 제출을 요청했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr