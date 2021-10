"456원에 호텔 상품 이용" 호텔 서울드래곤시티, 이색 이벤트 진행

31일까지 SNS 이벤트 통해 456원에 호텔 상품 이용 혜택

내달 1일부터 호텔 이용객에 100% 당첨 쿠폰 증정

1명에게 456만원 상당 호텔 상품 선물



[아시아경제 김유리 기자] 서울드래곤시티는 고객들의 일상 속 특별한 즐거움을 선사하기 위해 '서드시 게임' 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

서울드래곤시티 '서드시 게임' 이벤트는 전 세계적인 인기를 얻고 있는 넷플릭스 오리지널 드라마 '오징어 게임'을 모티브로 한 이벤트다. SNS 이벤트를 통해 호텔 상품을 456원에 이용할 수 있는 혜택을 제공하는 온라인 이벤트와, 모든 호텔 투숙객 및 레스토랑 이용객 대상 100% 당첨 게임 기회 제공 및 참여자 대상 추첨을 통해 456만원 상당의 호텔 상품을 지급하는 오프라인 이벤트로 구성됐다.

온라인 '서드시 게임' 이벤트는 이날부터 31일까지 서울드래곤시티 공식 인스타그램 및 카카오톡 채널에서 진행되며 누구나 응모 가능하다. 이벤트에 응모한 전원에게 '달고나 뽑기' 스크래치 쿠폰이 발송되며 게임 진행을 통해 호텔 상품을 456원에 이용할 수 있는 혜택이 주어진다. 상품은 호텔 숙박권, 뷔페 이용권, 런치·디너 코스 이용권 등 약 10가지 호텔 상품으로 구성됐다. 당첨자는 호텔에 방문해 현장에서 456원을 지불하고 상품을 수령하면 된다.

모든 호텔 투숙객 및 레스토랑 이용객을 대상으로 한 오프라인 이벤트도 진행된다. 11월1일부터 12월31일까지 객실 체크인 데스크 및 레스토랑 결제 데스크에 설치된 QR코드를 스캔하면 100% 당첨 스크래치 쿠폰을 제공하며 호텔 숙박권을 비롯해 레스토랑 이용권 및 할인권, 음료 교환권 등 다양한 경품을 증정한다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 선정된 1명에게 456만원 상당의 호텔 상품을 선물하는 스페셜 이벤트도 마련했다.

호텔 서울드래곤시티 관계자는 "쌀쌀해진 날씨와 함께 부쩍 다가온 연말을 앞두고 일상 속 즐거움을 선사하기 위해 온라인과 오프라인에서 동시에 진행되는 이색 이벤트를 마련했다"며 "다가오는 연말 서울드래곤시티에서 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

이벤트 관련 자세한 사항은 호텔 서울드래곤시티 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr