[아시아경제 문혜원 기자] 엔제리너스가 유명 DJ, 프로듀서, 패션 디자이너이자 문화·패션의 아이콘으로 주목받고 있는 ‘페기 구(Peggy Gou)’와 협업한 MD상품 5종을 출시했다고 21일 밝혔다.

MD 상품은 롯데뮤지엄에서 전시중인 ‘dreamer 3:45am’와 연계해 제작됐다. 머그컵 2종, 텀블러 2종, 실리콘 런치박스로 구성됐다.

‘롯데뮤지엄 굿즈 스토어’ 뿐만 아니라 엔제리너스 매장에서도 만날 수 있다.

