[클릭 e종목]"하나머티리얼즈, 깜짝 실적 행진 릴레이"

삼성증권은 21일 하나머티리얼즈에 대해 깜짝 실적행진을 거듭하고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 6만8000원을 유지했다.

하나머티리얼즈의 3분기 실적은 매출액 727억원, 영업이익 224억원으로 전년 대비 49%, 80% 증가했다. 배현기 삼성증권 연구원은 "매출 성장의 원인은 우호적이었던 실리콘 파츠 시장, SiC링 매출액 예상 상회, 미국 장비사향 매출 확장 호조 등의 영향을 받았다"고 밝혔다.

특히 실리콘 파츠 자체 부분은 전분기 대비 10% 이상 예상보다 큰 성장세가 나타났다. 미국장비사향 실리콘 파츠 매출 확장은 3분기부터 확장되기 시작했다. 3분기에 신규고객사향 20억원, SiC링이 30억원 수준으로 전분기 대비 증가하며 변화된 펀더멘탈을 증명했다는 평가다.

최근 급등한 원재료로 인한 이익 훼손 가능성은 제한적일 것으로 봤다. 배 연구원은 "우선 매출액 대비 원재료비가 차지하는 비중은 10% 초반 수준으로 주로 2-3년간의 장기계약을 체결하는 경우가 많아 영향이 크지 않을 것"이라고 예상했다.

