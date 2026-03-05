[클릭 e종목]"하나머티리얼즈, 최대 실적 랠리 기대…매수"

목표주가 7만8000원 제시

대신증권은 5일 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 close 증권정보 166090 KOSDAQ 현재가 53,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,000 2026.03.05 개장전(20분지연) 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라" 밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입 [클릭 e종목] "하나머티리얼즈, 실적·상승여력 모두 제한적" 전 종목 시세 보기 에 대해 최대 실적 랠리가 기대된다고 보고 투자의견 '매수', 목표주가 7만8000원으로 기업분석(커버리지)을 개시했다.

류형근 대신증권 연구원은 "유례없는 메모리반도체 공급 부족 속 공급업계의 설비투자와 가동률 상향이 본격화되고 있으며 반도체 소재·부품의 경우 증익 사이클이 2027년 말까지 지속될 것으로 전망된다"면서 "영업 환경이 개선되는 가운데 최대 실적 랠리가 펼쳐질 것으로 예상되고 단기 실적 또한 주요 국내 고객사의 실리콘 부품 재고 축적 수요로 시장 기대치를 상회할 것"이라고 설명했다.

본격화될 수요 확장으로 실리콘 부품의 매출 증가가 예상된다. 류 연구원은 "실리콘 부품 매출액은 지난해 2417억원에서 2026년 2893억원, 2027년 3223억원으로 증가할 것"이라며 "선단공정 비중 확대에 따른 부품 교체주기 축소, 고객사·응용처 확대 효과가 주요 배경"이라고 말했다.

북미 고객사향 매출 부진으로 2023~2025년의 성장세가 둔화됐었으나 공급망 안정화를 목적으로 북미 고객사로부터의 오더가 개선될 가시성이 높아지고 있다. 또한 해외 최종 수요처(End User)향 물량에서 성장 기회가 확인되고 있다.

류 연구원은 "로직·파운드리향 매출 비중의 경우 그간 10% 내외를 기록했다"면서 "공정 미세화 속 실리콘 부품의 침투율 확대 기회가 지속적으로 열릴 것"이라고 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



