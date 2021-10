동원F&B, 네모 참치 '동원참치 큐브' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 참치 살코기를 정육면체 모양으로 빚어 한입에 간편하게 먹을 수 있는 신개념 참치 HMR(가정간편식) ‘동원참치 큐브’를 출시했다고 21일 밝혔다.

‘동원참치 큐브’는 동원F&B가 자체 개발한 FM공법을 통해 만들어졌다. FM공법은 첨가물을 넣지 않고 카놀라유만을 활용해 참치 살코기를 정육면체로 빚어내는 기술이다. 동원F&B의 오랜 참치 가공 노하우와 어묵 제조법 등 다양한 제조 기술을 접목한 공법으로 2013년 국내 특허 등록을 완료했다.

‘동원참치 큐브’는 바로 먹을 수 있는 컵 타입 4종과 덮밥 소스 형태로 뿌려 먹는 파우치 타입 4종으로 구성됐다.

‘동원참치 큐브’ 컵 타입은 다양한 요리에 활용하기 좋은 오리지널 제품을 비롯해 각종 소스에 담겨 있어 밥 반찬이나 간단한 안주로 활용하기 좋은 매콤고추, 볼케이노, 고소로제 등 총 4종으로 구성됐다. 컵 용기에 들어 있어 보관과 섭취가 간편하다. 특히 오리지널 제품은 조리를 해도 그 형태가 부서지지 않고 그대로 유지돼 샐러드, 카나페 등 간편 요리를 비롯해 찌개 햄이나 두부의 역할까지도 대신할 수 있다.

‘동원참치 큐브’ 파우치 타입은 네모참치와 함께 다양한 채소와 소스가 들어있는 덮밥용 제품이다. 전자레인지에 30초만 데워 밥에 바로 부으면 맛있는 참치 덮밥이 완성된다. 새송이버섯, 감자, 당근 등 채소들이 큼직하게 썰려있어 참치와 함께 풍부한 식감을 즐길 수 있다. 매콤, 불닭, 카레, 짜장 4종으로 구성돼 취향에 따라 즐길 수 있다.

동원F&B는 ‘동원참치 큐브’ 출시에 맞춰 삼성전자와 협업을 통해 다음달부터 경품 행사를 진행한다. 경품은 취향에 따라 식품, 주류, 화장품 등 다양한 품목을 보관할 수 있는 맞춤형 소형 냉장고 ‘삼성 비스포크 큐브’와 오븐, 전자레인지, 토스트기, 에어프라이어 기능을 합친 신개념 조리기기 ‘삼성 비스포크 큐커’다. ‘삼성 비스포크 큐브’는 ‘동원참치 큐브’ 컵 타입을 보관하기 좋고, ‘삼성 비스포크 큐커’는 ‘동원참치 큐브’ 파우치 타입을 맛있게 데울 수 있다.

일반 동원참치 캔 제품을 포함해 ‘동원참치 큐브’를 오프라인 매장에서 2만원 이상 구매하고 제품과 영수증을 함께 촬영한 사진을 카카오톡 채널 ‘동원참치’로 발송하면 참여할 수 있다. 참가자 가운데 추첨을 통해 ▲삼성 비스포크 큐브 냉장고(100명) ▲삼성 비스포크 큐커(50명)를 증정한다.

동원F&B 관계자는 “’동원참치 큐브’는 간편하게 먹을 수 있으면서도 맛있는 음식을 추구하는 MZ세대를 타겟으로 출시한 신개념 참치 HMR 제품”이라며 “외식이 어려운 코로나 시국에 집에서 다양한 참치 요리를 즐길 수 있는 제품”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr