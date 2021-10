세종시, 부설주차장 개방 사업자 ‘시설 설치·보수’ 지원

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 부설주차장 개방 사업자의 시설 설치·보수를 지원한다.

시는 21일~27일 ‘부설주차장 무료개방 지원사업’ 참여자를 공모한다고 21일 밝혔다.

사업은 부설주차장 사업자가 일정시간에 비어있는 주차공간을 일반에 무료로 개방할 때 방범시설 설치와 주차편의시설 보수 등 시설개선에 필요한 비용을 지원하는 것을 골자로 시행된다.

대상은 주차 수요가 많은 지역의 공공기관, 학교, 공동주택, 종교시설 등이다. 무료개방 시 사업자는 주차면수에 따라 최대 2000만원까지 지원 받을 수 있다.

공모신청은 시청 교통정책과를 방문하거나 우편으로 신청서를 제출하는 것으로 진행된다.

시는 신청서 접수 후 지방보조금 심의를 거쳐 사업 참여자를 최종 선정할 계획이다.

기타 자세한 내용은 시 홈페이지에 게시된 공고문을 참조하거나 시청 교통정책과 교통안전담당을 통해 안내받을 수 있다.

시는 이 사업이 지역 내 주차난을 해소하는 데 일조할 것으로 기대한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr