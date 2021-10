이재명 "국감으로 대장동의 본질 드러나"

[아시아경제 장효원 기자] 이재명 경기도지사는 20일 대장동 의혹과 관련해 "지금까지는 이 무성한 나뭇잎들, 그 잎을 일부러 흔드는 선전과 왜곡 때문에 줄기와 본질이 많이 가려졌는데 이번 국감으로 본질과 줄기 드러났다"고 밝혔다.

이 지사는 이날 오후 경기도청에서 진행된 국회 국토교통위원회의 국정감사 마무리 발언에서 "의원님들의 날카로운 질문 지적 덕에 대장동 문제의 본질과 줄기가 많이 드러나게 된듯하다"며 이 같이 자평했다.

이어 "국민들께서 죄송하다는 말씀을 드릴 수밖에 없는 아쉬움이 있지만, 일부 정치, 토건 세력의 연합으로 인한 불법 수익을 성남시민을 위해 최대한 차단했다"며 "100%는 아니지만 상당한 성과를 냈다. 다른 지자체에서는 쉽게 볼 수 없는 특이한 예외적 사례라는 점을 국민들께서 많이 인지하게 되신 듯하다"고 말했다.

그는 "국감이 도정의 일반 내용을 충분히 살피지 못한 아쉬움은 있어도 저 개인적으로나 성남시정에 대해서 국민들이 많은 이해하게 된 계기가 된 듯하다"며 "의도적인 가짜뉴스의 왜곡, 선동을 통해서 국민을 속였던 수많은 곁가지 정리된 것에 대해서는 여러 의원님께 각별히 감사 말씀을 드린다. 진심이다. 비록 음해하기 위해 공격하기 위해 하신 것도 있겠지만 제 입장을 제시하는 데 큰 도움이 됐다"고 덧붙였다.

