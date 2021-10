합천군, 심폐소생술 등 응급처치 교육 시행

국립경상대학교 응급의료센터 위탁교육



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 20일 종합사회복지관 별관 2층 다목적 강당에서 일반인, 공무원, 유치원 교사, 보건교사, 의료기관 종사자 등을 대상으로 심폐 소생술 등 응급처치 교육을 실시했다.

이번 교육은 우리 사회에서 일어나는 각종 재난으로 인한 질병과 스트레스 응급환자 등이 급증하고 있는 상황에서 관리자 및 일반인이 위급상황에 대한 초기 대응능력을 키우고 응급환자의 소중한 생명을 살리기 위해 진행됐다.

경상대학교 응급의학과 전문의로부터 응급처치와 심폐소생술의 기본적인 내용과 중요성 등에 대한 이론 교육 후 교육 참가자들의 심폐소생술과 자동심장충격기(AED)를 직접 실습해보는 시간을 가졌다.

이미경 보건소장은 “심폐소생술은 사용할 일이 없어야 하지만 응급 상황에서 사용한다면 소중한 한 사람의 생명을 지킬 수 있다”며 “응급상황 발생 시 골든타임을 놓치지 않고 심폐소생술을 정확하게 시행해야 위급 환자의 생존율을 높일 수 있으므로 이번 교육을 통해 우리가 모두 합천의 생명지킴이가 돼 달라”고 당부했다.

