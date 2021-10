양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대

코스닥도 1000대 순항

기관·외국인은 양매도

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 강보합 출발하며 장 초반 3030대를 나타내고 있다. 코스닥도 1000선에서 순항 중이다.

20일 코스피는 전날 대비 0.47%(14.09포인트) 오른 3043.13으로 출발했다. 오전 9시30분 기준 3038.93을 기록했다.

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 21억원, 316억원어치를 순매도했다. 개인은 399억원어치를 순매수했다.

상승한 업종이 다수였다. 은행(0.96%), 서비스업(0.89%), 화학(0.88%), 의약품(0.81%) 등의 순서였다. 비금속광물(-1.10%), 철강·금속(-0.93%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목은 모두 오름세다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 853,000 전일대비 22,000 등락률 +2.65% 거래량 135,870 전일가 831,000 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 LG에너지솔루션, 연세대와 손 잡고 배터리 계약학과 만든다LG화학, 태양광 패널 프레임 만드는 '소재' 판도 바꾼다삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株 close (2.17%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 3,500 등락률 +1.61% 거래량 252,305 전일가 218,000 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’ close (2.06%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 413,500 전일대비 6,000 등락률 +1.47% 거래량 270,606 전일가 407,500 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방코스피 3000, 삼성전자 7만원 '재돌파' close (1.84%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 600 등락률 +0.71% 거래량 672,724 전일가 84,300 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 현대캐피탈 지분 20% 인수계약 2개월 연장현대차·기아, 핀다·하나銀 손잡고 커넥티드카 기반 금융상품 개발외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close (1.19%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 2,099,356 전일가 127,500 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"카카오, 규제로 인한 추가 기업가치 하락 제한적"기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방 close (1.18%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 730,000 전일대비 3,000 등락률 +0.41% 거래량 74,189 전일가 727,000 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼성SDI, 중장기적 전기차 배터리 생산능력 확장”기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 LG 이어…스텔란티스 손 잡은 삼성SDI close (0.96%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 122,236 전일가 209,000 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 제네시스 GV70, 美모터트랜드 선정 '올해의 SUV'"탄소중립, MZ세대가 알리자"…현대차, 방탄소년단과 디지털 캠페인기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 close (0.72%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,200 전일대비 500 등락률 +0.51% 거래량 583,071 전일가 97,700 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 "영화 163편을 1초만에 처리" SK하이닉스, 업계 최초 'HBM3' 개발기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방SK하이닉스, MS와 용인 반도체 클러스터 주변 생태계 연구 '맞손' close (0.51%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 2,661,846 전일가 70,600 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 구글, 자체 칩 탑재한 '픽셀6' 공개… 연말 스마트폰 경쟁 가열[클릭 e종목]"내년 반도체 가격 반등…삼성전자, 저가매수 전략 권고"오늘밤 삼성, '갤럭시 언팩 파트2'… “폴더블폰에 비스포크 입힌다” close (0.28%) 등의 순서였다.

코스닥은 전날보다 0.37%(3.76포인트) 상승한 1009.11에 개장했다. 오전 9시30분 기준 1011.36을 나타냈다.

코스닥시장에서도 외국인과 기관은 각각 550억원, 75억원어치를 팔아치웠다. 개인은 765억원어치를 사들였다.

거의 모든 업종이 상승세다. 오락·문화(2.34%), 유통(1.42%), 방송서비스(1.33%), 비금속(1.24%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 종이·목재(-0.70%), 건설(-1.13%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 97,400 전일대비 400 등락률 -0.41% 거래량 938,310 전일가 97,800 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, '2970선' 상승세 지속...기관 나홀로 순매수 close 의 상승폭이 3.27%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,200 전일대비 1,400 등락률 +1.14% 거래량 90,631 전일가 122,800 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등 close (1.95%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,100 전일대비 1,100 등락률 +1.25% 거래량 321,718 전일가 88,000 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’ close (1.82%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,900 전일대비 4,400 등락률 +2.46% 거래량 65,478 전일가 178,500 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [일문일답]양지을 대표 "우리는 해외로 간다…프리IPO 성과 기대"[종합]CJ·네이버 업은 OTT 티빙, '라인' 손잡고 해외간다…넷플릭스 맞짱"코스피 3000 재돌파, V자 반등은 없겠지만.." close (1.46%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 297,245 전일가 72,200 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수코스피 '힘겨운 3000' 지키기코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등 close (0.55%) 등의 순서였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,250 전일대비 1,650 등락률 -3.24% 거래량 355,530 전일가 50,900 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 에이치엘비그룹, ESG 경영위원회 신설…경영 투명성 '↑'삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수 close (-3.14%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 211,900 전일대비 6,500 등락률 -2.98% 거래량 458,885 전일가 218,400 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성 할 “전기차” 대장株!기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방 close (-1.79%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 137,000 전일대비 1,500 등락률 -1.08% 거래량 552,073 전일가 138,500 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 ‘디즈니플러스 국내 상륙 초읽기’… OTT 관련 핵심 수혜주 공개!기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방 close (-0.51%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 400,800 전일대비 1,100 등락률 -0.27% 거래량 6,956 전일가 401,900 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방SK머티리얼즈, 채용 홈페이지 새단장…인재 발굴 프로세스 구축 close (-0.32%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 446,000 전일대비 7,300 등락률 -1.61% 거래량 86,041 전일가 453,300 2021.10.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에코프로비엠, 양극제 대장주…실적 성장 기대"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아코스피 '힘겨운 3000' 지키기 close (-0.29%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr