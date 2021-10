배민 서체, 베트남에서도 통했다

베트남 배민(BAEMIN)의 '배민 다니엘체', 레드 닷 어워드서 최우수상

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족(배민)이 한국에서 했던 서체 마케팅을 베트남에서도 선보이며 현지 소비자들을 사로잡고 있다. 베트남 문자로 제작한 서체는 지난해에 이어 올해도 세계적인 디자인 대회에서 수상했다.

우아한형제들(대표 김범준)은 20일 배민 베트남 법인이 현지 디자인 스튜디오와 개발한 서체 '배민 다니엘체'가 2021 레드 닷 디자인 어워드의 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문에서 최우수상을 받았다고 밝혔다. 레드 닷 디자인 어워드는 iF, IDEA 디자인상과 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 배민 다니엘체의 국제 대회 수상은 지난해에 이어 두 번째다. 지난해엔 글로벌 폰트 기업 모노타입이 주최하는 '타입 챔피온스 어워드 2020'에서 수상했다.

배민의 서체 개발은 베트남 현지 시장을 공략하기 위한 첫 번째 전략이다. 앞서 배민은 창업 초기이던 지난 2012년 국내에서 '한나체'를 자체 개발하고 다양한 마케팅에 활용했다. 배민은 베트남에서도 이러한 전략이 통할 것으로 판단하고, 2019년 현지 진출과 함께 배민 다니엘체를 개발했다.

배민은 다니엘체를 활용한 다양한 방식의 마케팅으로 브랜드 인지도를 높여왔다. 라이더 유니폼과 굿즈, 광고 등에 서체를 활용해 베트남 소비자의 눈길을 사로잡았다. 이 같은 특유의 마케팅을 통해 배민은 베트남의 경제 중심인 호치민에서 진출 1년여 만에 업계 2위 업체로 발돋움했으며 현재 16곳인 서비스 지역을 연내 21곳으로 확장할 계획이다.

배민은 베트남 문자로 서체를 지속적으로 개발할 계획이다. 배민 다니엘체에 이은 두 번째 서체는 올해 12월 공개를 목표로 하고 있다. 인기완 우아한형제들 해외사업부문장은 "베트남 진출 2년여 만에 배민은 한국을 넘어 베트남에서도 친숙한 브랜드로 자리잡고 있다"며 "이번 수상은 서체 자체의 디자인성 뿐 아니라 베트남 시장에서 새로운 변화를 만들고 있는 배민의 도전을 인정받은 것"이라고 말했다.

