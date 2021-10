파리바게뜨, ‘케이크 스토리’ 가을 신제품 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨가 쌀쌀해진 가을 날씨를 맞아 자체 디저트 브랜드인 ‘케이크 스토리(Cake Story)’의 신제품 라인업을 출시했다고 20일 밝혔다.

신제품은 고구마, 당근 등 제철 재료를 활용해 선보인 것으로, 달콤하고 부드러운 맛부터 따뜻한 색감까지 가을의 감성을 물씬 느낄 수 있는 요소들을 담았다.

제품은 ▲부드러운 고구마 생크림과 폭신폭신한 화이트 시트에 달콤한 고구마 무스를 조화롭게 담아낸 ‘더스퀘어 고구마’ ▲담백한 호두 당근 케이크 시트와 부드러운 크림치즈를 담고 귀여운 당근 초콜릿으로 포인트를 준 ‘더스퀘어 당근’ ▲향긋한 홍차 케이크 시트와 진한 홍차 가나슈 크림 그리고 부드러운 홍차 생크림을 담아 은은한 홍차 풍미가 매력적인 ‘더스퀘어 얼그레이 밀크티’ ▲촉촉한 초코케이크 시트에 부드러운 마스카포네 크림이 조화로운 케이크 위에 라떼아트를 연상케 하는 판 초콜릿을 올려 먹기 전에 초콜릿을 콕 깨서 먹으면 오독오독 씹히는 달콤한 초콜릿과 부드러운 케이크의 조화를 입안 가득 즐길 수 있는 ‘더 스퀘어 라떼아트’ 등이다.

케이크 스토리 제품들은 취식과 휴대가 간편한 1인용 패키지로 선보여 언제 어디서나 간편하게 나만을 위한 디저트 타임을 누릴 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr