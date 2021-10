가족·지인 등 연쇄감염 잇달아…광주 19일 12명 확진

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역에서 택시기사와 청소노동자, 중학생 등이 코로나19에 감염되는 등 가족단위 연쇄감염이 잇따르고 있다.

20일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 12명이 발생해 5261~5272번으로 분류됐다.

타시도 확진자 2명, 유증상으로 조사중인 3명, 기확진자 접촉(가족) 7명이다.

타시도 확진자 2명은 서울 확진자와 접촉하거나 동선이 겹쳐 확진 판정을 받았다.

유증상 확진자 중 1명은 광산구 한 중학교 학생으로 발열, 인후통 등 증상이 발현해 검사를 받고 감염 판정을 받았고 가족 1명이 추가 감염됐다.

방역당국은 해당 학교 지표환자를 제외한 158명(학생 140 교직원 18)을 대상으로 전수검사를 진행 해 결과를 분석 중이다.

또 광주 남구의 한 지역농협과 목욕탕 청소노동자로 근무하는 5261번이 이날 확진 판정을 받고 전수검사를 통해 일가족 3명이 추가 감염되는 등 유증상 확진자를 중심으로 가족간 연쇄감염이 이어졌다.

5261번의 배우자인 5266번은 개인택시 운전자로 방역당국은 해당 택시 승객들을 대상으로 코로나 진단검사를 권고하고 있다.

이들 중 남구의 한 어린이집 원생이 포함돼 43명이 전수검사에 들어갔다.

또 다른 택시운전자인 5262번의 가족 3명도 추가 확진 판정을 받고 이들 중 서구의 한 유치원생도 포함 돼 현장평가에 들어갈 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr