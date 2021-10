“SSG랜더스 최정 400호 홈런”…이마트24, 할인 행사 펼친다

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 21일부터 일주일간 최정 SSG랜더스 선수의 400호 홈런 기록을 기념해 할인 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서는 400ml, 400g의 상품 37종을 반값에 판매한다. 행사카드로 구매 시 초코바·껌·비타민·땅콩 등을 400원에, 음료·먹거리·생필품 등을 50% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 오리온 초코파이 정 2종은 2개 이상 구입 시 반값에 제공한다.

최정 선수는 “팬 여러분들뿐만 아니라 그룹사에서도 많은 축하를 해주셔서 감사할 따름”이라며 “앞으로도 야구를 통해 팬 여러분들께 더욱 큰 즐거움을 드리고 싶다”고 밝혔다.

이마트24 관계자는 “최정 선수의 홈런 기록을 축하하기 위해 400 이라는 숫자와 관련된 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객들의 관심과 흥미를 이끌어 낼 수 있는 다양한 야구 마케팅을 펼칠 계획”이라고 말했다.

