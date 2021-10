[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆코오롱생명과학=자회사 코오롱바이오텍 주식 22만주 취득 결정

◆하나마이크론=TERADYNE 외 6개 회사로부터 1353억원 규모 반도체 테스트 장비 양수 결정

◆비디아이=101억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆지트리비앤티=공시 번복(전환사채권 발행 결정 철회)에 따라 불성실공시법인 지정

◆초록뱀컴퍼니=전환우선주 187만 2909주를 우선주 1주당 보통주 1.2605399303주로 전환 청구

◆KCC건설=원고 국가철도공단이 기 손해배상 신청에 대해 부대항소 취지 청구

