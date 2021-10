온라인 쇼핑 증가에 신발 구매 피해↑…“대부분 품질 불만”

소비자원, 피해 구제 신청 분석 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 사태 장기화로 온라인 쇼핑이 일상이 되면서 신발 구매 관련 소비자 피해가 늘고 있는 것으로 나타났다.

20일 소비자원에 따르면 지난해 1월부터 올해 6월까지 온라인으로 구매한 신발 관련 피해 구제 신청 건수는 총 924건으로 집계됐다.

품질에 대한 불만이 49.8%로 가장 많았고, 구매 철회 거부가 42%로 그 뒤를 이었다. 이 가운데 소비자원 신발제품 심의위원회가 심의를 진행한 445건을 분석한 결과 77.3%가 실제로 품질에 하자가 있는 것으로 나타났다.

품질 하자 유형을 보면 내구성 불량이 35.3%로 가장 많았고, 이어 설계(가공) 불량 18%, 봉제·접촉 불량 16% 등의 순이었다.

구매 철회 거부 사례 가운데는 소비자가 제품을 받은 즉시 하자를 발견해 환불을 요구했으나 거부당한 경우가 25%로 가장 많았다.

소비자들은 온라인으로 신발을 구매하는데 평균적으로 21만원 정도를 사용했으며, 구매 신발의 종류는 운동화(45.1%), 구두·부츠(24%), 샌들·슬리퍼(11.5%) 순으로 많았다.

소비자원은 피해를 막기 위해 신발을 구매할 때 사후서비스(A/S) 조건과 반품배송비 등 거래 조건을 꼼꼼히 확인하고 관련 자료를 반드시 보관하는 한편, 착용 전 하자 여부를 면밀히 살펴봐야 한다고 당부했다.

