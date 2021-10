‘제3기 광진구 어린이·청소년의회’ 수료

지난해 11월부터 1년간 의장단 선출, 정례회, 임시회 개최 등 어린이·청소년 의원으로서 의정활동 활약 마무리

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지난 16일 어린이와 청소년의 참여권과 구정참여를 위한 ‘제3기 광진구 어린이·청소년의회’의 의원 수료식을 개최했다.

‘어린이ㆍ청소년의회’는 광진구의 어린이·청소년들이 지방의회의 역할과 기능에 대해 이해하고 민주시민으로서 지방자치의 역량을 갖추며 성장할 수 있도록 의회 의사일정 전반을 체험하는 교육 프로그램이다.

이번 제3기 ‘어린이·청소년의회’는 25명의 어린이와 청소년의원들로 구성됐다. 지난해 11월 발대식과 의원 소양교육을 시작으로 올 5월 1차 정례회에서 의장단을 선출하고 상임위원회를 구성했다. 이후 상임위원회 활동, 2차 정례회, 임시회 개최 등을 통해 지역사회의 정책 및 예산과 관련된 다양한 의정활동을 펼쳤다.

이날 수료식에서는 놀이수업을 통한 정치교양 습득과 의원 수료증 수여 등 지난 1년의 활동과정을 종합하고 마무리하는 시간을 가졌다.

김선갑 광진구청장은 “어린이와 청소년의 시선에서 발견한 지역의 문제들을 민주적인 방법을 통해 적극적으로 제안하고 해결해 가는 어린이·청소년 의원들의 활동이 관련 정책에 많은 도움이 됐다”며 “이번 의회가 우리나라의 미래를 책임질 어린이와 청소년들에게 지방자치에 대해 더욱 관심을 가질 수 있기는 계기가 되었기를 바란다”고 말했다.

