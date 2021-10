경북 구미대, 전국항공정비기능대회서 대상, 금상 수상

- 첫 대회 참가서 대상, 금상 휩쓸어

- 학생 밀착형 지도로 국가기술자격증 취득률 전국 최상위 기록

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 구미대학교 항공정비학부 학생들이 지난 15일 ‘제5회 전국항공정비기능대회’에 출전해 개인전 대상과 금상, 단체전에서 금상을 차지했다.

이번 대회는 지난 12일부터 사흘간 경북 영주시에서 열렸으며 구미대는 전국항공정비기능대회 첫 출전에서 대상과 금상을 휩쓸며 뛰어난 항공정비 실력을 입증했다.

대학부 개인전에 출전한 항공정비학부 김채령(1학년) 학생이 대상을, 이기범(2학년) 학생이 금상을 각각 차지했다. 또 단체전에서도 김채령, 이기범, 고명석 학생이 금상을 받았다.

구미대 항공정비학부는 헬기정비과와 항공정비과로 구성됐으며 항공정비기능사, 항공산업기사, 항공정비사 자격증 등을 취득해 육해공군 정비부사관으로 진출하고 있다.

송병호 학부장은 “학공정비학부는 고정익 항공기 5대, 회전익 항공기 3대, 가스터빈엔진 15대, 왕복엔진 10대 등 다양한 교보재를 확보해 국제 기준에 맞는 체계적이고 표준화된 장비와 시스템으로 최적의 실습환경을 갖추고 있는 것이 장점”이라고 말했다.

