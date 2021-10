‘대선 오디션’ 된 경기도 국감..野 “설계자 이재명” 與 “국민의힘 게이트”(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 도지사 자격으로 출석한 이날 경기도 국정감사는 이 후보의 ‘대선 오디션’을 방불케 하는 팽팽한 긴장감 속에서 거친 공방이 난무했다. 야당 의원들이 이 후보를 ‘대장동 의혹’과 결부시키려고 하자, 여당 의원들은 관련 의혹을 ‘국민의힘 게이트’라고 지칭하며 자당 대선후보를 엄호하면서 격렬한 대선 전초전이 벌어졌다. 이 후보도 적극 반격에 나서면서 야당 의원들과 고성이 오가며 실랑이가 벌어졌다.

국민의힘 측과 이 후보는 이날 국감 초반부터 자료 제출을 놓고 신경전을 벌였다. 행안위 야당 간사인 박완수 국민의힘 의원은 “경기도는 왜 그렇게 자료를 안 주는지 모르겠다”며 “지사님께서 큰일 하시겠다고 하는데 국회의 권능을 무시하는, 그런 자세는 이제 버려야 한다”고 했다.

이 후보는 이에 “법에 어긋난 과도한 요구들이 진행되는 것은 옳지 않다. 경기도 도사 이래 최대 규모인 4600건에 이르는 자료 요구가 있었다”며 “홍준표 국민의힘 대선 경선 후보도 과거 경남도지사를 할 때 자치 사무는 국감 대상이 아니라는 법률에 근거해서 자료 제출을 하지 않았던 것으로 알고 있다”고 응수했다.

김도읍 국민의힘 의원은 이 후보를 ‘그분’으로 지칭해 저격했다. 그는 “대장동, 위례, 백현, 코나아이, 성남FC 등을 통해 알 수 있듯 인허가권과 작업조를 이용해서 1조원이라는 돈도 만들어 쓰는 시대로 만든 엄청난 괴력을 갖고 있다”며 이 후보를 저격했다. 그러면서 “단 1원도 안 받았다는 설계자는 어떤 사람일까. 돈을 만든 자, 돈을 가진 자 위에서 돈을 지배하는 자”라며 “그분은 돈을 쓰고 싶은 곳에 쓰고자 할 때 그분의 의사대로 지배력을 행사하면 그게 곧 그분의 돈”이라고 비판했다.

이에 이 후보는 “이 사건은 명백하게 국민의힘이 공공개발을 못 하게 막았고 국민의힘(사람)이 뇌물을 받아서 민간개발을 주장했고, 국민의힘 의원이 LH 국감에서 압력을 넣어 LH에 공공개발을 포기시켰다”고 답했다. 이어 “이 개발이익을 차지한 민간업자에게 어떤 형태든 금전적 이익을 나눈 건 다 국민의힘 소속 의원, 국민의 힘이 추천한, 국민의힘에 가까운 검찰 출신 변호사들이다”라고 덧붙였다.

민주당 의원들은 이 후보를 총력 엄호했다. 백혜련 의원은 대장동 의혹과 관련해 “국민의힘이 폭로한 ‘50억 클럽’에 들어간 인물이 곽상도 무소속 의원, 박영수 전 특검, 최재경 전 민정수석, 김수남 전 검찰총장, 이경재 변호사, 이창재 전 법무부 차관 등 박근혜 정부가 임명한 고위 법조인이 대다수다”고 했다. 박완주 의원도 "대장동 공영개발을 막은 것은 지금의 국민의 힘"이라고 거들었다. 오영환 의원은 "화천동인, 천화동인, 김만배 이런 토건세력, 공영개발을 반대하고 민간개발 밀어붙이려 했던 신영수 전 한나라당 의원, 유동규 포함 뇌물까지 받은 부패공직자들, 아들이 50억원을 받은 곽상도 의원 등등"이라고 반격했다.

야당은 이 후보의 조폭 연루설도 제기됐다. 김용판 국민의힘 의원은 “수원구치소에 수감된 ‘국제마피아파’ 행동대원이자 코마트레이드 직원이었던 박철민 씨의 요청으로 변호인과 접견했다”며 “박씨가 진술서, 사실확인서, 공익제보서 등 총 17쪽 분량을 제보했다”고 말했다. 김 의원은 사실확인서를 국감장에서 직접 읽었다. 사실확인서에서 박씨는 “저는 약 12년간 국제마피아파 핵심 행동대장급 일원이었다”며 “이재명 지사와의 관계는 2007년 전부터 국제마피아파 원로 선배분들과 변호사 시절부터 유착 관계가 있어 왔다”고 적었다. 그는 “수천 개의 사건 중 하나뿐이라고 (이 지사가) 대답을 회피하지만, 유착 관계에 있어서 국제마피아파 조직원들에게 사건을 소개받고, 커미션을 주는 그런 공생 관계였다”고 주장했다.

이 후보는 관련 의혹을 적극반박했다. 이 후보는 “제가 이렇게 했으면 옛날에 다 처벌받았을 것이고, 이 자리에 있을 수 없었을 것”이라며 “(현금 다발 사진을) 어디서 찍었는지 모르겠지만 참 노력은 많이 하신 것 같다”라고 했다. 이어 “이래서 국회의원의 면책 특권을 제한해야 한다”며 “명백한 허위 사실을 제시해서 명예 훼손하고 선거에 부당한 영향을 끼치는 것은 명백한 공직선거법 위반이다. 이 점에 대해서 법적 조치를 안 할 수가 없다”고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr