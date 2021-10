천안논산고속도로서 고속버스·승용차 등 6중 추돌…1명 사망

[아시아경제 장세희 기자]18일 오후 2시 28분께 충남 논산시 천안논산고속도로 천안방향 연무IC 인근에서 고속버스가 앞서가던 승용차를 들이받는 등 차량 6대가 잇따라 부딪쳤다.

이 사고로 고속버스에 받힌 승용차 운전자 1명이 숨졌다.

한편 경찰은 고속버스 운전자를 상대로 졸음운전 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

