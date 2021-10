산림청, 코엑스서 ‘목재산업 박람회’ 개최

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 이달 20일~23일 서울 코엑스에서 ‘2021년 대한민국 목재산업박람회(WOOD FAIR)’를 개최한다고 18일 밝혔다.

박람회는 산림청 주최, ㈔목재산업단체총연합회 주관으로 열린다.

올해로 11회째 열리는 이 박람회는 국내 목재산업과 관련된 50여개 기관과 업체가 참여해 162개 전시관을 운영하면서 관람객이 목조건축, 목재가구, 목재이용·문화 등 목재의 생산부터 가공, 유통, 소비에 이르는 목재 산업전반을 동시에 체험할 수 있게 한다.

주요 프로그램은 ▲선착순 관람 기획행사, 사진촬영 기획행사 등 ‘부대행사’ ▲나무 펜 만들기 등 ‘체험행사’ ▲목재문화페스티벌, 목조건축대전 시상식 등 ‘연계행사’ ▲목조건축대전 수상작 전시 등 ‘전시행사’로 채워진다.

특히 올해 박람회는 목재문화페스티벌, 한국건축산업대전과 연계돼 목재문화에 대한 국민의 관심을 높이고 건축분야에서 친환경 소재인 목재제품이 확산되는 계기가 될 것으로 산림청은 기대한다.

박람회에 관한 기타 자세한 내용은 산림청 홈페이지 및 목재산업박람회 사무국 홈페이지에서 확인할 수 있다.

개막식은 21일 오전 10시에 열린다. 관련 영상은 산림청 유튜브를 통해서도 실시간으로 확인할 수 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr