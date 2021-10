블루베리NFT, '아트 NFT 마켓플라이스·오프라인 NFT 전용갤러리' 오픈 예정

[아시아경제 유현석 기자] 블루베리NFT는 ACNY(아트컨시어지뉴욕)와 ‘STAN by B(스탠 바이 비)’ 브랜드로 아트 NFT 마켓플레이스 및 오프라인 NFT 갤러리를 오픈하고 함께 사업을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 계약으로 블루베리NFT는 11월 중 자사 건물 2층에 'STAN by B'라는 이름의 NFT 전용 오프라인 갤러리와 온라인 아트 NFT 마켓플레이스를 함께 오픈 할 예정이다. 갤러리스탠은 스탠바이비의 전시 및 갤러리 운영을 담당한다.

양사는 현실과 가상세계를 혼합한 메타버스에도 NFT 갤러리를 만들고 아트NFT 시장을 선도할 계획이다.

ACNY는 개인과 기업에 아트에 관련된 컨설팅을 제공하는 회사로, 아트컨설팅과 동시에 갤러리 스탠(Gallery STAN), 스탠 아트센터(STAN Art Center) 등의 공간사업을 통해 국내 외 아티스트의 전시와 여러 기획 사업을 진행하고 있다.

갤러리스탠은 MZ세대의 열광적인 관심과 호응을 이끌고 있는 이머징 아티스트들이 다수 소속되어 있어 향후 미술계를 이끌어갈 선두주자로 평가 받고 있다. 지난 5월 아트부산과 13일 열린 국내 최대 규모 아트페어인 키아프에도 참여해 완판을 기록하기도 했다.

코로나19 팬데믹으로 언택트 문화가 자리잡으면서 디지털 자산의 지적재산권을 입증할 수 있는 수단인 NFT에 대한 관심이 고조되면서 스포츠, 유통 등 다양한 업계에서 NFT를 활용하고 있다.

지난 13일 열린 키아프 공식 행사 첫날 VVIP 오픈에서는 약 350억원치의 미술품 거래가 이뤄졌다. 이는 2019년 행사에서 거둔 역대 최고 매출 310억 원을 하루 만에 넘어선 기록으로 미술 거래 역시 활발하게 이뤄지고 있다.

미국 최대 암호화폐 거래소이자 유일한 상장 거래소인 코인베이스는 NFT 장터 출범을 선언했다. 국내에서도 카카오의 블록체인 기술 계열사 그라운드X도 국내 NFT 작품 유통 플랫폼인 '클립 드롭스'를 운영하고 있을 만큼 전 세계적으로 관련 업계에 대한 관심이 높은 상황이다.

이미 국내 국내 프로야구 선수협의회와 프로축구, 프로농구 연맹, KOVO배구연맹과 퍼블리시티권 계약을 체결하며 NFT 사업에 본격적으로 진출한 블루베리NFT는 이번 계약을 통해 아트 NFT 마켓플레이스 시장 진출을 본격화한다.

회사 관계자는 "ACNY 와 함께 사업을 진행하게 돼 기쁘다”라며 “마켓플레이스 오픈과 메타버스 NFT 갤러리 등 사업을 확장해 나가면서 아트 NFT 분야의 본격적인 시동을 걸고 관련 사업을 체계적으로 진행해 나가면서 시장을 이끌어나갈 선두주자가 되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

