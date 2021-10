野 "이재명, 국제 마피아 연루" 의혹 제기에 李 "면책특권 제한해야"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보가 ‘국제 마피아’와 연루됐다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 이 후보는 “국회의원의 면책특권을 제한해야 한다”며 맞섰다.

18일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회 경기도 감사에서 김용판 국민의힘 의원은 “과거 국제 마피아파 일원이이었다가 탈퇴해서 경찰에 적극 협조한 박 모씨가 제출한 진술서, 사실 확인서, 공익 제보서 등에 따르면 이 후보와 마피아는 2017년 이전부터로 유착이 있어왔고 사건을 소개 받고 커미션 주는 공생관계였다”며 이렇게 주장했다.

김 의원은 “이 후보가 구단주로 있던 FC성남에 후원 협약을 맺은 코마 트레이드는 국제파 조직원의 소굴이었다”며 “이걸 다 알면서도 성남시는 우수 기업으로 표창했고 이 후보의 별칭이 ‘이재명 보스’ 였을 정도로 조직을 잘 챙겼다”고 말했다.

김 의원이 박 씨가 제출한 진술서를 읽어 내려가자 이 후보는 어이가 없다는 반응을 보였다.

이 지사는 “제가 이렇게 했으면 예전에 처벌 받았을 것”이라며 “이런 비슷한 것이라도 있었으면 이 자리에 못 왔다”고 답했다. 그러면서 “이래서 국회의원의 면책특권을 제한해야 한다”며 “명백한 허위사실”이라고 응수했다.

김 의원이 박 모씨가 코마 트레이드 직원에 현금 등을 준 점을 지적한 것에 대해선 “아까 보니까 내용이 아주 재밌던데 현금으로 준 거 있다? 나머진 수표로 준 것 같은데 쉽게 확인이 되겠다”며 “자꾸 무슨 학예회 하는 것도 아니고”라며 비꼬았다.

이 후보는 “아무리 국회의원이시라도 개인 명예에 관해 저도 국민 대표자인데 이런 식으로 아무 근거 없는 소위 조폭의 일방 주장을 이런 식으로 하는 건 옳지 않다”고 항변했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr