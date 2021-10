부산 마이스터고 4개교, 신입생 입학원서 접수 … 전국서 중복 지원 안돼

부산교육청, 특별전형 101명, 일반전형 427명 등 528명 모집

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 산업수요맞춤형 고등학교인 마이스터고의 2022학년도 신입생 입학원서 접수가 18일부터 시작됐다.

부산시교육청은 부산지역 마이스터고 4개교가 특별전형으로 101명, 일반전형으로 427명 등 모두 528명의 신입생 모집에 들어간다고 밝혔다.

부산지역 4개 마이스터고는 부산기계공고, 부산소프트웨어마이스터고, 부산자동차고, 부산해사고 등이다.

18일부터 21일까지 학교별 홈페이지에서 원서를 접수한다. 전국의 모든 마이스터고와 중복 지원할 수 없다.

학교별 일정에 따라 27일부터 다음 달 1일까지 심층면접과 인성·적성검사를 실시할 예정이다.

부산지역 마이스터고는 전국단위로 신입생을 모집하고, 사회통합전형을 비롯한 특별전형 비율을 모집 정원의 10% 이상으로 한다.

다만 지역 인재의 마이스터고 진학 기회를 보장하기 위해 타 시·도 합격자 비율을 부산자동차고는 30% 미만으로 제한하고, 부산소프트웨어마이스터고는 50% 미만으로 제한한다.

부산기계공고는 사회통합전형 24명과 학교장추천전형 24명, 일반전형 192명 등 총 240명의 신입생을 모집한다.

1단계 전형으로 중학교 교과성적과 출결 및 봉사활동 성적을 포함한 비교과성적으로 서류전형을 실시해 모집인원의 130%를 선발한다.

2단계 전형으로는 심층면접과 인성·적성검사로 최종 합격자를 선발한다.

부산소프트웨어마이스터고는 사회통합전형 3명과 마이스터인재전형 22명, 일반전형 39명 등 총 64명의 신입생을 모집한다.

1단계 전형으로 교과성적과 출결 및 봉사활동 성적을 포함한 비교과성적으로 서류전형을 실시해 모집인원의 130%를 선발한다.

2단계 전형으로는 심층면접과 인성·적성검사를 실시해 최종 합격자를 선발한다. 다만 마이스터인재전형의 경우 코딩테스트를 추가로 실시한다.

부산자동차고는 사회통합전형 10명과 일반전형 86명 등 총 96명의 신입생을 모집한다.

1단계 전형으로 교과성적과 출결 및 봉사활동 성적을 포함한 비교과성적으로 서류전형을 실시하고 모집인원의 120%를 선발한다.

2단계 전형으로 심층면접에서 최종 합격자를 선발한다.

부산해사고는 사회통합전형 14명과 학교장추천전형 4명, 일반전형 110명 등 총 128명의 신입생을 모집한다.

1단계 전형으로 교과성적과 출결 및 봉사활동 성적을 포함한 비교과성적으로 서류전형을 실시해 모집인원의 130%를 선발한다.

2단계 전형에서 심층면접과 마이스터심층소양검사를 실시해 최종 합격자를 선발한다.

이들 학교의 최종 합격자 발표는 오는 11월 3일이며, 불합격자는 전기고등학교 중 특성화고등학교의 특별전형에 지원할 수 있다.

