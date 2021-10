경북 상주서 우리 포도 ‘홍주씨들리스’ 첫 출하 … 껍질째 씹는 아삭 붉은 포도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 달고 아삭한 껍질째 씹어먹는 ‘우리’ 포도를 아시나요?

국내에서 키운 포도 품종인 ‘홍주씨들리스’가 탄생했다.

경북 상주시농업기술센터는 품종 다양화와 경쟁력 강화를 위해 2017년부터 보급한 국내 육성 포도 품종인 ‘홍주씨들리스’를 18일 첫 출하했다.

홍주씨들리스는 화동면 김시호·장경석 농가 7000여㎡에서 재배 중인 품종으로 2kg당 2만7000원에 출하돼 기존 품종 가격을 넘는 효자 품목으로 떠오르고 있다.

올해는 농가수와 면적이 적어 출하량이 적지만, 내년부터는 면적이 확대되고 수확량 증가가 예상된다.

상주지역 특화작목으로 육성할 계획이어서 국내외에 우리 품종의 우수성을 알릴 것으로 기대된다.

홍주씨들리스 품종은 농촌진흥청에서 개발 보급한 품종이며 붉은색 껍질째 먹을 수 있는 포도다.

아삭한 식감에 높은 당도와 향이 있다. 홍주씨들리스는 품종 다양화에 기여하는 등 경쟁력 향상이 기대돼 2017년부터 시범 사업을 통해 보급되고 있다.

정용화 기술보급과장은 “품종 다양화로 한 품종의 과잉 생산을 막고 수입 과일에 대응할 수 있도록 홍주씨들리스 외에도 유망 신품종을 보급하는 등 농산물 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다”고 말했다.

