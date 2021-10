경주시, 제48회 신라문화제 '신라예술제' 다채로운 공연 펼쳐

신라가요제 본선에 오른 12팀 겨뤄…경주 홍보대사로 가수 조성모·추가열·마리아 위촉

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 제48회 신라문화제의 일환인 ‘신라예술제’가 지난 15일부터 경주예술의전당 화랑홀과 원화홀에서 펼쳐지고 있다.

비대면으로 열리고 있는 신라예술제는 클래식과 연극, 국악, 가요제 등 다채로운 공연이 실시간 유튜브 및 TV로 시민들에게 선보이고 있다.

이번 행사는 ‘경축음악회 클래식 신라’(15일), 16일 국악 공연 ‘처용’(16일), 연극 ‘천년의 달빛 속으로’(16,17일), ‘신라가요제’(17일) 등으로 펼쳐진다.

특히 신라가요제는 총 143개팀이 치열한 예선을 거치고 올라온 경주지역 2개팀을 포함한 12개팀이 본선에서 맞붙게 돼 인기를 끌 것으로 기대된다.

또, 가요제를 통해 경주 홍보대사로 작사가 강원석, 작곡가 알고보니 혼수상태, 가수 조성모, 추가열, 마리아 등이 위촉됐으며 경주를 배경으로 하는 조성모의 ‘달빛경주’, 마리아의 ‘천년지애’ 등을 선보일 예정이다.

주낙영 경주시장은 “신라예술제를 주관한 한국예총 경주지회 김상용 회장에게 감사의 말을 전하며 앞으로 지역 예술인들의 다양한 활동을 기대한다”고 말했다.

한편, 신라가요제는 실력을 겨루는 경연대회로 실시간 유튜브 방송 없이 오는 23일과 25일 포항MBC에서 방송될 예정이다.

