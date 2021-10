경북 포항시, 인기 드라마 통해 지역 관광산업 활성화 견인

청하시장, 청진리 해변, 구룡포 석병리 등 관광명소 탈바꿈

지역 배경 '동백꽃필 무렵' '갯마을 차차차' 촬영지 명소화

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 인기 드라마에 힘입어 지역을 찾는 관광객 증가에 발맞춰 지난 15일 tvN드라마 '갯마을 차차차' 촬영지의 명소화를 위한 실무회의를 갖고 세부 추진계획 수립 등 드라마 종영 이후에도 지속된 관광 흐름 유지에 박차를 기하고 있다.

시는 드라마 속 주요 배경지인 포항시 청하면 청하시장(극 중 공진시장)과 청진리 해변(윤치과), 구룡포 석병리, 사방기념공원 등 주요 촬영 장소와 함께 주변연계 관광코스를 개발·홍보해 급증하는 관광 수요에 대응키로 했다.

이를 위해, 주요 촬영장소를 관광코스로 연계해 안내판과 포토스팟 등을 설치하고 촬영지를 찾는 관광객에게 상세정보를 제공하는 한편, 오는 18일부터 평일에 한해 포항시티투어 코스에 로맨스가 담긴 힐링여행인 ‘갯차(갯마을 차차차) 코스’도 신설·운영한다.

촬영지가 밀집된 청하시장 내에는 주차시설 확대와 야간조명, 방범용 CCTV, 환경 정비 및 방역인력도 확충할 계획이다.

시는 드라마 속 인물들의 팬덤 층이 지역을 방문하고 직접적인 소비로 연계될 수 있도록 촬영지 내 이색 먹거리 개발과 포항시 SNS를 활용한 다양한 이벤트를 준비 중이다.

지난 2019년 최고 시청률(23.8%)을 올린 ‘동백꽃필 무렵’, 연오랑세오녀 테마공원, 귀비고, 호미반도해안둘레길과 호미곶 상생의 손 등 포항시 주요 관광지에는 관광객들의 발걸음이 끊이지 않고 있다.

다음달 13일 연오랑세오녀 테마공원 일원에서 코로나19 극복을 위한 희망의 ‘연날리기 한마당’ 행사에 이어 13일과 14일 양일간 ‘포항 호미반도 둘레길 걷기’행사와 지난해 코로나19로 취소됐던 ‘포항국제불빛축제’와 ‘K-POP축제’도 열릴 예정이다.

이강덕 포항시장은 “국내여행의 새로운 전성기를 맞아 드라마 속 촬영지를 찾아가는 여행이 인기를 끌고 있는 요즘, 코로나19 팬데믹으로 촉발된 침체된 관광산업이 다시 재도약하길 기대한다”고 말했다.

이어 “관광산업 패러다임 전환에 따른 지역 관광산업의 현주소를 재진단하고 위드 코로나 시대에 맞게 지역 관광산업이 나아가야 할 발전적 대안을 모색하겠다”고 덧붙였다.

