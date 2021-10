[아시아경제 공병선 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 37,282 전일가 162,500 2021.10.18 10:33 장중(20분지연) 관련기사 신세계그룹 14개사 신입사원 공개 채용 … 28일까지 원서접수[클릭e종목]"이마트, 단기 실적 우려보다는 방향성"[클릭 e종목]이마트, 스타벅스 효과로 내년 실적 '쓱쓱' close 는 미래에셋 컨소시엄을 본사 건물 매각을 위한 우선협상대상자로 선정하고 양해각서를 체결했다고 18일 공시했다.

매매계약 체결은 오는 11월, 소유권 이전 및 잔금 수령은 내년 1월 이뤄질 예정이다.

